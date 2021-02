Calciomercato Inter, adocchiato l’ideale colpo a parametro zero

Calciomercato Inter. Una sessione estiva molto interessante dal punto di vista dei colpi a parametro zero: i nerazzurri ne approfittano

Dall’Inghilterra sono certi: l’Inter ha adocchiato Juan Mata e sta sondando il terreno per poterlo strappare dalle fila del Manchester United. Stando all’indiscrezione lanciata da “The Sun” la società nerazzurra è in lizza per accaparrarsi il cartellino del talento spagnolo, classe ’88, in scadenza a giugno 2021.

Portare il trequartista spagnolo tra le fila di Antonio Conte potrebbe essere il vero colpo di mercato della società nerazzurra che vuole ambire a qualcosa in più. Quella di quest’estate sarà una sessione certamente particolare per tutti i contratti in scadenza e, nonostante non sia più il giovane talento del Chelsea, Juan Mata è un fuoriclasse affermato con grande esperienza capace di trascinare lo spogliatoio verso grandi obiettivi.

Calciomercato Inter, obiettivo Juan Mata: la chiave di volta è già in nerazzurro

Quest’Inter ha fatto di Romelu Lukaku la bandiera della squadra, il trascinatore dei compagni, nonché colonna portante del gioco. La punta belga ha giocato per 5 anni, proprio al Manchester United, con Juan Mata: tutto porta a pensare che potrebbe essere lui la chiave di volta per la trattativa. I due sono molto amici fuori e dentro dal campo, pertanto una telefonata da parte del numero 9 nerazzurro potrebbe essere fondamentale per vedere un’altra stella del calcio in Serie A.

