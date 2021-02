Un duro provvedimento disciplinare è stato emanato nei confronti di quattro concorrenti di Amici 2021.

Nella giornata odierna, durante il daytime di Amici 2021, la produzione ha ufficializzato un provvedimento disciplinare nei confronti di quattro concorrenti del programma. Il motivo è dovuto al fatto che sia i cantanti che i ballerini, per la seconda volta dall’inizio del programma, hanno lasciato gli spazi in comune sporchi e in disordine.

Non è servito il primo richiamo e la produzione si auspica che quest’ultimo provvedimento disciplinare possa far capire ai ragazzi che bisogna saper vivere in gruppo e rispettare il lavoro della casa.

Questo gesto è stato punito attraverso una votazione, al termine della quale si è deciso di sospendere la maglia a quattro allievi. Prevista anche l’assenza in studio e il lavoro, in sala, con i professori.

Amici 2021, duro provvedimento disciplinare: che caos! – VIDEO

Enula, Ibla, Aka7even e Alessandro sono i ragazzi che sono stati puniti. La prima si rifiuta di prendere parte alla consultazione e subisce in automatico, la punizione. Alessandro invece è stato rimproverato perché ha saltato una lezione preferendo giocare a carte con i compagni.

“Le cose sembravano migliorate, invece, ricadiamo sempre sugli stessi errori. […] Stare lì dentro è un privilegio e non un diritto. Mi sento di dire che questo è un modo per difendere questo privilegio”. Così la produzione ha parlato ai quattro ragazzi puniti.