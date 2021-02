Alisson, grave lutto in famiglia: l’annuncio della tragica morte

È di poche ore fa la notizia della morte del papà di Alisson avvenuta in maniera tragica: Agostinho aveva solo 57 anni

Una tragica morte quella di Agostinho Becker papà di Alisson, portiere del Liverpool ed ex Roma e del portiere della Fluminense, Muriel. La famiglia Becker è proprietaria di un ranch a Rincão do Inferno, dove il 57enne è affogato all’interno di una diga. Dopo la segnalazione della scomparsa dell’uomo, sono immediatamente partite le ricerche, ma i sommozzatori non hanno potuto far altro che costatare la morte di Agostinho dopo aver trovato il corpo senza vita.

Com muito pesar, o São Paulo FC recebe a triste notícia da morte de José Agostinho Becker, pai dos goleiros Alisson e Muriel. Nossas condolências e solidariedade aos dois atletas e a seus familiares. Muita força e muita luz neste momento. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 25, 2021

“Con molto rammarico, il São Paulo FC riceve la triste notizia della morte di José Agostinho Becker, padre dei portieri Alisson e Muriel. Le nostre condoglianze e solidarietà ai due atleti e alle loro famiglie. Molta forza e molta luce in questo momento”. Questo è il Tweet della squadra brasiliana di cordoglio verso i due grandi giocatori di calcio.

Alisson Becker, la tragica scomparsa del papà

Nonostante la distanza che separava Alisson ed il papà Agostinho, la loro era una famiglia ben unita e coglievano l’occasione per incontrarsi in qualsiasi momento disponibile. Il portiere ex Roma è un uomo molto religioso ed attaccato al valore della famiglia e non smette mai di renderlo noto tramite il suo profilo Instagram. Un grave lutto che ha colpito in maniera tragica tutta la famiglia. In molti ad esprimere il proprio cordoglio, tra questi anche la squadra del fratello, Muriel, la Fluminense: