TG1, edizione del 24 febbraio assurda: non parte nessun filmato – VIDEO

Un’edizione assurda quella di oggi pomeriggio, 24 febbraio, del TG1. La malcapitata conduttrice si trova a dover gestire una situazione surreale

Come di consueto, ogni pomeriggio, alle 16:45 c’è il TG1 su Rai Uno che precede La Vita in Diretta. Oggi, 24 febbraio, il programma condotto da Alberto Matano è dovuto cominciare con qualche minuto di anticipo a causa di un disservizio del telegiornale nazionale. La conduttrice, Francesca Grimaldi, ha dovuto gestire una situazione mai vista prima.

Purtroppo, alla regia dell’edizione del 24 febbraio del TG1 deve esserci stato qualche evidente problema: nessun servizio è partito. Nonostante la Grimaldi continuasse a dare notizie ed annunciare i servizi, nessuno di questi è partito, fin quando ha passato la parola a Milano per l’analisi della borsa. Tuttavia, anche quest’ultimo collegamento salta e si passa direttamente al meteo che precede il talk show La vita in diretta.

TG1 assurda edizione del 24 febbraio, Francesca Grimaldi in imbarazzo

Com’è evidente dall’espressione, la conduttrice e giornalista, Francesca Grimaldi, si è trovata di fronte ad una situazione mai vista prima. Non è raro che, durante l’edizione del TG – qualsiasi esso sia – qualche servizio possa saltare, in particolare modo quelli della notizia dell’ultimo momento. Questa volta, invece, l’errore in regia deve essere stato di gran peso visto che non ha fatto partire neppure un servizio. L’unico collegamento che la giornalista è riuscita a fare è quello con Roberto Chinzari da Palazzo Chigi.

Francesca Grimaldi non è la prima volta che è sotto i riflettori del web, tempo fa è stata l’autrice di un servizio del TG1: all’interno si confutava ironicamente il prezzo d’acquisto di una Ferrari 458 Spider con il risparmio dal parrucchiere. Quanto mandato in onda è diventato bersaglio di un altro servizio de Le Iene.