Manca poco per l’inizio della 71esima edizione del Festival di Sanremo e Amadeus vorrebbe come ospiti sul palco dell’Ariston due celebri volti.

Tra meno di una settimana prenderà il via la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Sarà un’edizione storica in quanto l’intero pianeta è ancora in piena pandemia e la produzione ha dovuto studiare tutto nel minimo dettaglio per garantire lo svolgimento della kermesse musicale in pieno rispetto delle normative covid-19.

Aldilà del periodo storico, questa edizione verrà ricordata anche per la presenza sul palco dell’Ariston di una leggenda del calcio: Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante rossonero affiancherà Amadeus il quale vorrebbe come ospiti due celebri volti.

Sanremo 2021, due ospiti d’eccezione: l’invito di Amadeus

Amadeus ha espresso il desiderio di avere come ospiti sul palco dell’Ariston, per la 71esima edizione del Festival di Sanremo, Gerry Scotti e Jovanotti con i quali iniziò la sua carriera a Radio Deejay nel lontano 1986.

“Penso sempre che gli amici sappiano che le porte sono aperte e tendo a essere timido nel chiedere, perché l’amicizia è diversa dalla formalità. La formalità ti porta a fare inviti ufficiali, trattative, mentre l’amico sa che tu lo aspetti e quindi sta a lui avere il piacere di esserci”. Accetteranno entrambi l’invito? Staremo a vedere.