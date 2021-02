Milano, indagine sui rider: da assumere 60mila lavoratori

Maxi indagine della procura di Milano. Multe per le grandi aziende del delivery: 90 giorni per assumere 60mila rider in Italia

Multe per 733 milioni ai danni delle grandi aziende di food delivery in Italia. La procura di Milano ha avviato delle indagini che dal capoluogo lombardo si sono successivamente estese su tutta la penisola.

Ad essere indagati i datori di lavoro delle 4 società JustEat, Uber Eats, Glovo-Foodinho, Deliveroo le quali hanno violato le norme sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

90 giorni di tempo per assumere 60mila rider

Il procuratore capo di Milano, Francesco Greco, in una conferenza stampa ha comunicato: “Non è più il tempo di dire che i rider sono schiavi, è arrivato il momento di dire che sono cittadini che hanno bisogno di una tutela giuridica“.

Difatti alle aziende si impone, entro 90 giorni, di assumere con un contratto di lavoro parasubordinato circa 60mila persone che fino a ieri hanno lavorato occasionalmente venendo pagati a cottimo.

In questi 90 giorni le aziende dovranno dunque mettersi in regola con l’assunzione di 60mila lavoratori al fine di evitare che il procedimento continui a loro discapito giungendo ai decreti ingiuntivi.