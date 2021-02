Meteo, super caldo in arrivo. Ma da domenica già cambia tutto 

Meteo, continua l’ondata di calore in Italia e andrà oltre l’immaginazione. Ma è subito previsto un nuovo ribaltone.

Sprazzi di primavera in Italia, ma ci sono cattive notizie: la bellissima sensazione assaporata in questi giorni sta già per svanire. Da domenica prossima, infatti, tornerà a palesarsi il freddo con l’aria dai Balcani che comporterà un calo termico di quasi 10 gradi addirittura, riportando la temperatura media a quella a cui eravamo abituati in questo periodo invernale.

Potrebbe interessarti anche —-> Majorino (PD) a iNews24: “Coronavirus, in Lombardia situazione fuori controllo. Con Fontana è come non esser governati”

Meteo, le temperature in Italia nei prossimi giorni

Ma prima di questa discesa ci saranno altre splendide giornate, con spezzoni che si avvicineranno anche più all’estate che alla primavera. L’anticiclone giunto sul Vecchio Continente, del resto, abbraccerà in particolare il Bel Paese con temperature che toccheranno anche i 19-20° su molte città d’Italia come Torino, Milano, Bologna, Verona, Trento, Frosinone, Ascoli Piceno, Perugia, Latina, Napoli, Taranto e Catanzaro. Addirittura si può andare anche oltre, con picchi di 22-23°C, in contesti come quello toscano e siciliano. Le città più calde a tal proposito sono Firenze, Prato, Pistoia, Ragusa e Catania.