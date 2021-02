GTA 5 verso il ban definitivo in Illinois: svelato il motivo

GTA 5 verso il ban in Illinois. Secondo il governo, infatti, il videogioco sarebbe la principale cause dei furti d’auto

Tra i videogiochi maggiormente riusciti della storia, c’è sicuramente GTA 5. Capitolo della saga lanciata da Rockstar Games ormai 20 anni fa, sta continuando ad ottenere un successo smisurato. Si tratta del primo videogioco ad uscire per ben 3 generazioni di console: Xbox 360/PlayStation 3, Xbox One/PlayStation 4 e Xbox Series XlS/Playstation 4.

Conosciuto per essere un open world con alto tasso di criminalità – tanto che è classificato come PEGI 18 – nel corso degli anni ha subito una marea di critiche per i contenuti poco educativi. In Illinois, sembra ci si voglia muovere verso una decisione ben più drastica: bandire il gioco. LA motivazione è stata raccontata su Fox News.

GTA 5 potrebbe essere bannato in Illinois

Stando a quanto riferito dal filantropo Early Walker su Fox News, GTA 5 dovrebbe essere bandito in Illinois. “Questo videogioco ha un impatto sulle giovani menti. Ci sono troppe similitudini tra i crimini e il titolo, non può essere un caso” spiega. Stando agli ultimi dati, solamente a Chicago il furto d’auto sarebbe salito del 135% solamente nel 2020, e il trend sta peggiorando sensibilmente anche nei primi mesi del 2021. Molti dei ladri sarebbero inoltre ragazzini dai 12 ai 14 anni.

Questi criminali agiscono in bande, proprio come succede nella fortunata saga di Rockstar Games. Il Repubblicano Marcus Evans Jr. ha addirittura proposto di estendere il ban a tutti quei videogiochi: “Nei quali si possono rubare veicoli“. Stando a quanto riferisce uno psicologo intervistato dal network, questo genere di videogame può influenzare la mente dei più giovani, ma non è l’unico fattore scatenante. Va poi detto che GTA 5 è disponibile in tutto il mondo da oltre 10 anni, anche in metropoli ben più grandi di Chicago.