Il Grande Fratello Vip è ormai alle battute finali. L’ultima puntata è ormai vicina, ma i colpi di scena sono numerosi.

Il Grande Fratello Vip, reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, sta per concludersi. Manca poco alla finalissima e sono già tre i concorrenti ad aver staccato il pass per l’ultima puntata: Pierpaolo Petrelli, Dayane Mello e Tommaso Zorzi.

L’ultima puntata è stata ricca di colpi di scena. Dayane Mello si è lasciata andare ad una confessione inaspettata rivelando il suo amore per Rosalinda. “Per un momento quello che ho provato per lei era amore, ma non è sbocciata per paura”.

GF Vip, tutto sospeso: arriva il comunicato della produzione

Intanto i telespettatori avranno notato che dall’1 alle 9 non è stato possibile guardare il live del GF Vip. Nella notte infatti è arrivata una decisione da parte della produzione del che ha sorpreso tantissimi fan.

La diretta è stata sospesa per diverse ore per effettuare alcuni interventi tecnici. L’annuncio pubblicato su Instagram ha provocato la reazione scomposta dei telespettatori del reality, che sui social hanno espresso la loro disapprovazione.