Chiara Ferragni, duro provvedimento: non potrà farlo per 3 mesi

Chiara Ferragni, che mazzata per l’imprenditrice digitale: arriva un severo provvedimento.

Incredibile Chiara Ferragni: l’imprenditrice digitale è stata inibita per tre mesi dal locale Soho House di Los Angeles. Si tratta di un club esclusivi a cui ci si può accedere dopo una super quota d’iscrizione e presenta ormai varie sedi sparse in tutto il mondo. Il contesto lussuoso, tuttavia, detiene anche delle regole rigidissime e dalle quali non deroga nonostante sia frequentato dai personaggi più famosi e influenti al mondo.

Chiara Ferragni bannata per tre mesi da Soho House

E tra queste varie direttive c’è anche il divieto di scattare foto all’interno del locale, errore in cui l’imprenditrice digitale è caduta non volendo. A svelare la notizia è stato direttamente il marito Fedez, svelando il retroscena durante una puntata radiofonica di Muschio Selvaggio: “Soho House è un nuovo esclusivo dove devi pagare un botto per accedervi. Mia moglie ha la tessera, io no e usufruisco del +1 di Chiara. Ciò che è incredibile è che in teoria è un posto dove sono tutti artisti ma c’è il divieto di fare foto. Bene: mia moglie una volta l’ha fatto e l’hanno bannata per tre mesi”.