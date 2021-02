Champions League, Atalanta-Real Madrid 0-1: highlights, voti e tabellino

La prima partita d’andata di Champions League, Atalanta-Real Madrid finisce con una vittoria: voti e highlights

La partita d’andata degli ottavi di finale tra Atalanta e Real Madrid è finita 0-1. Orobici che hanno giocato in 10 per gran parte della partita dopo l’espulsione – molto discussa – di Freuler al 17′ del primo tempo. Gli uomini di Gasperini sono riusciti a non subire gol per 86′ minuti fino a quando Mendy con un gran destro a giro che è finito nell’angolino, imprendibile per Gollini.

15 – Real Madrid have seen their opponents receive a red card on 15 occasions in the knockout stages of the Champions League, the joint-most for any team alongside Barcelona. Tradition. pic.twitter.com/cI3eLKf2Qn — OptaJean (@OptaJean) February 24, 2021

Attesa per il 16 marzo la partita di ritorno che si disputerà al Santiago Bernabeu. La speranza di passare ai quarti di finale non è ancora smarrita: un solo gol è recuperabile, nonostante si giochi fuori casa. Intanto l’Atalanta dovrà subito rimettersi in gioco contro la Sampdoria questa domenica allo stadio Luigi Ferraris.

#دوري_أبطال_أوروبا ⁦#UCL | ⁩ اتلانتا 0 × 0 ريال مدريد | لقطة طرد لاعب اتلانتا HD

• ⁦@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/2GxQfEr6qH — أهداف دوري أبطال أوروبا (@HdZoze) February 24, 2021

Atalanta-Real Madrid 0-1: voti, highlights e tabellino

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 5.5, Romero 6, Djimsiti 6.5; Maehle 6.5, De Roon 5.5, Freuler 5, Gosens 6; Pessina 6.5; Muriel 6.5 (56′ Ilicic 6), D. Zapata 5.5 (30′ Pasalic 6.5).

REAL MADRID (4-3-3): Courtois 7; Vazquez 6.5 , Varane 6.5 , Nacho 6.5 , Mendy 7.5; Modric 6, Casemiro 6.5, Kroos 6.5; Asensio 6 (76′ Arribas 6), Isco 6.5 (76′ Hugo Duro 6), Vinicius Jr 7 (57′ Mariano Diaz 6).

AMMONITI: Casemiro (R), Mendy (R), Gosens (A).

ESPULSO: Freuler (A) al 17′ per rosso diretto.