Cashback, attenzione: sta succedendo a tutti i partecipanti 

Cashback, arriva una notizia poco confortante per i partecipanti: ecco cosa sta succedendo in queste settimane.

Il concorso cashback ha sì aumentato l’uso della moneta digitale come prefissato dal governo – al fine di tracciare il tutto e diminuire l’evasione fiscale -, ma ha portato i partecipanti a spendere anche di più rispetto a quanto avrebbero normalmente fatto. Lo rivela un sondaggio della Community Cashless Society di The European House – Ambrosetti.

Cashback, spese in aumento per il concorso

Secondo quanto emerso, infatti, oltre 90% dei giovani tra 25 e 30 anni e il 77% dei residenti al Sud e nelle isole hanno utilizzato i pagamenti via carta da quando è iniziato il programma. Se da una parte il 70% degli italiani è sicuro che tale situazione li ha spinti in maniera determinante a utilizzare maggiormente il metodo elettronico, un consistente 39% assicura che parallelamente sono aumentati anche i consumi. Per la serie: più spendi, più sali in classifica per il supercashback. Un pericolosissimo circolo vizioso. Attenzione.