Can Yaman, clamoroso ‘tradimento’ in tv: fan senza parole

Arriva il tradimento dell’amatissimo attore Can Yaman che lascia i suoi fan senza parole, ma vediamo nel dettaglio

Grandi novità all’orizzonte per Can Yaman. L’attore turco che sta facendo sognare migliaia di ragazze nella commedia romantica in onda su Canale 5, “DayDreamer”, avrebbe in serbo importanti novità lavorative nel panorama televisivo italiano.

Il bellissimo Can in queste ultime settimane è il grande protagonista delle pagine rosa del gossip nostrano per la sua love story con la conduttrice Diletta Leotta, con cui starebbe intraprendendo una romantica storia d’amore.

Una storia che secondo i più scettici sembrava costruita a tavolino ma che invece è stata sigillata dall’acquisto da parte dell’aitante attore di un brillocco firmato ‘Cartier’. Ma nella vita di Can Yaman ci sarebbe un’altra importante novità che riguarda il panorama cinematografico italiano.

Ma quali sono queste importanti novità nella carriera cinematografica del seducente attore?

Can Yaman amatissimo protagonista della serie di Canale 5, parteciperà alle puntate finali della fiction “Che Dio Ci Aiuti 6” la cui chiusura è prevista per giovedì 11 marzo su Rai Uno.

La partecipazione è ancora top secret in quanto le puntate sono in fase di registrazione. Ma secondo i beni informati, l’attore vestirà i panni di un giovane barista che porterà scompiglio in convento. Sembrerebbe infatti che il suo ingresso nella fiction metterà in crisi la vocazione della novizia Azzurra, interpretata dall’altrettanto bellissima attrice Francesca Chillemi.

La partecipazione nella seguitissima fiction di Rai Uno suggellerà quindi il tradimento dell’attore alla rete ammiraglia Mediaset dove sta facendo sognare migliaia di fan con la storia d’amore con l’attrice turca Demet Ozdemir (Sanem).

Ma non sarebbe solo questa la novità nella carriera televisiva di Can, sembrerebbe infatti che l’attore sarà il nuovo Sandokan. Tuttavia su questa partecipazione c’è stretto riserbo. Nell’ambiente si vocifera che le riprese cominceranno la prossima estate fra gli studi Lux Vide di Formello e le bellissime location esotiche internazionali. Non ci resta quindi che attendere!