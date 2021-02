Calciomercato Juventus, Dybala per un top player: in Spagna sono sicuri

Calciomercato Juventus, dalla Spagna ne sono sicuri: Dybala potrebbe partire in cambio di un top player assoluto

La stagione di Paulo Dybala è probabilmente la sua peggiore da quando veste la maglia della Juventus. Solamente 3 gol all’attivo, con tanti infortuni di mezzo e un’alchimia con mister Andrea Pirlo mai nata. La Joya è ben lontana dalla grande annata con Sarri, durante la quale venne persino eletto MVP della Serie A.

In attesa di un rinnovo di contratto che attualmente sembra essere in fase di stallo, si parla con sempre più insistenza di una possibile sua cessione al termine dell’anno. I bianconeri però vogliono prima tutelarsi, sostituendo il numero 10 con un giocatore di pari livello e che possa formare la giusta coppia con Cristiano Ronaldo. Dalla Spagna ne sono sicuri: potrebbe esserci uno scambio alla pari con un top player assoluto.

Calciomercato Juventus, Dybala per Griezmann: il possibile scambio

Se alla Juventus Dybala non sta più convincendo, c’è un giocatore che a Barcellona è diventato quasi un peso: Antoine Griezmann. Pagato a peso d’oro per prelevarlo dall’Atletico Madrid, il francese non ha mai pienamente convinto con la casacca Blaugrana. Tanto che, secondo quanto riferisce Don Balon, il candidato alla presidenza Joan Laporta sarebbe pronto a cederlo in caso di insediamento. È proprio da questo tema che è emersa la possibilità di uno scambio alla pari con Paulo Dybala.

Il contratto della Joya non è così lontano dalla scadenza di contratto, e il suo rendimento sta facendo parecchio discutere. Stesso discorso per Griezmann, i cui 120 milioni di euro spesi hanno portato a soli 27 gol e 14 assist in 2 stagioni. Nulla di ancora in fase avanzata, ma la trattativa potrebbe prendere il via già a partire dalle prossime settimane.