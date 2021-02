Barbara D’Urso, duro attacco in diretta: “TV spazzatura” – VIDEO

Duro sfogo nei confronti di Barbara D’Urso. Accuse pesanti da parte del noto chef che definisce i programmi condotti dalla conduttrice partenopea TV spazzatura.

Barbara D’Urso non sta vivendo uno dei suoi momenti migliori. La sua trasmissione della domenica, Live Non è la D’Urso, cederà il testimone a Ciao Darwin di Paolo Bonolis a causa del calo degli ascolti. La trasmissione della conduttrice partenopea ha i giorni contati. A quanto pare già da fine marzo avverrà il triste epilogo del programma.

Il momento è sicuramente negativo, ma no del tutto, o forse sì. Barbara D’Urso, la più amata dal pubblico, ha subito un duro attacco da un famoso chef che l’ha accusata di condurre una TV spazzatura riferendosi a Pomeriggio 5.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip, tutto sospeso: arriva il comunicato della produzione

Barbara D’Urso, arriva l’attacco in diretta: “TV spazzatura”

Natale Giunta, chef che ha preso parte per anni alla trasmissione La Prova del Cuoco su Rai 1, ha tuonato su Instagram attaccando duramente Barbara D’Urso. Alla conduttrice imputa la tendenza a mostrare sempre la parte peggiore della Sicilia, tralasciandone arte, cultura e storia.

“Barbara D’Urso la devi smettere di ridicolizzare la Sicilia, la devi smettere di mandare programmi del genere, la devi smettere di ridere di quelli ignoranti, la devi smettere di parlare dell’Hotel Eufemia, la devi smettere di parlare di Non ce n’è Coviddi”. Natale era arrabbiato e non si è trattenuto nel continuare a offendere la qualità dei servizi trasmessi nei programmi della D’Urso.

“La Sicilia non è quella vergogna che fai vedere in televisione, ridendo sotto i baffi. La Sicilia è altro, è bellezza, è storia”. Il sasso è stato lanciato e adesso non resta che attendere la risposta di Barbara D’Urso. In che modo si difenderà da questi attacchi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natale Giunta (@chef_natale_giunta)