Atalanta-Real Madrid, streaming gratis: dove vedere la partita in diretta

Tutto pronto per l’ottavo di finale di Champions League tra Atalanta e Real Madrid. Andiamo a vedere dove seguire il match in diretta e streaming gratis.

Poco meno di un’ora dalla serata storica di Champions League tra Atalanta e Real Madrid, con gli orobici che al Gewiss Stadium ospiteranno la corazzata di Zinedine Zidane. Una partita inedita, con gli uomini di Gian Piero Gasperini che proveranno ad imporre il loro gioco spettacolare contro i blancos. Andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due formazioni in campo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Lutto nel calcio, è morto Willy Ta Bi: aveva 21 anni

Partiamo subito dall’Atalanta che sogna la qualificazione in Champions League anche quest anno. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini, infatti, viene da una vittoria cruciale contro il Napoli, che la proietta direttamente in zona Champions. Inoltre durante la rassegna europea, i nerazzurri non vogliono smettere di stupire e sono pronti a conquistare uno storico successo. L’unico assente tra le file atalantine sarà l’olandese Hans Hateboer.

Dall’altra parte troviamo un Real Madrid che non sta disputando una delle sue stagioni più esaltanti. I madrileni, infatti, sono secondi in campionato a tre punti di distanza dai cugini dell’Atletico Madrid, ma con una partita in più. In Champions invece sono riusciti a passare un girone non troppo impegnativo. Contro l’Atalanta, Zidane dovrà fare a meno di pezzi pregiati come Sergio Ramos, Karim Benzema, Eden Hazard, Marcelo, Eder Militao, Rodrygo e Valverde. Andiamo quindi a vedere dove seguire Atalanta-Real Madrid, in streaming gratis.

Atalanta-Real Madrid, streaming gratis: Sky o Mediaset?

Tutto pronto per il match dell’Allianz Gewiss Stadium tra Atalanta e Real Madrid, con la partita che sarà valida per gli ottavi di finale di Champions League. La partita sarà offerta in esclusiva da Sky, con la pay-tv che mette a disposizione due canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). . Inoltre il match sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Tiger Woods, pauroso incidente in auto: gli aggiornamenti

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Champions League anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.