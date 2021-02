Uomini e Donne, nuova tronista: una bellezza diversa dal solito – FOTO

Il posto sul trono lasciato vuoto da Sophie Codegoni verrà preso da una bellezza diversa dal solito.

Sophie Codegoni ha scelto Matteo Ranieri e ha abbandonato il programma dopo aver vissuto e regalato innumerevoli emozioni durante il programma. Adesso il posto sul trono è libero e oggi verrà occupato da un’altra ragazza che spicca per bellezza e semplicità.

La puntata di Uomini e Donne che andrà in onda nel pomeriggio è attesissima dal pubblico perché si conoscerà in modo dettagliato la nuova tronista che sin da ora è molto amata da tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Quiz televisivo, perde e distrugge lo studio: che spavento! – VIDEO

Uomini e Donne, nuova tronista: una bellezza diversa dal solito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sam (@la_samanthide)

Sarà Samantha Curcio a succedere a Sophie Codegoni. Sarà una tronista curvy. Una gran bella novità per il programma, visto che solitamente le protagoniste sono ragazze atletiche e snelle.

Samantha è mora ed ha gli occhi azzurri. È nata a Sapri (provincia di Salerno), e sin da subito ha mostrato il suo carattere genuino. La nuova tronista sarà presentata con il consueto video di presentazione, dove racconterà i punti salienti della sua vita e della sua personalità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Isola dei Famosi, svelato il nome del guardiano: grande novità

Samantha nella clip parla del suo fisico e non ha alcun timore di mostrare i suoi chili di troppo: lei stessa ha ammesso di sentirsi orgogliosa del suo corpo. Un’altra dichiarazione che ha fatto riguarda la ex tronista Angela Nasti. Sembra che la Curcio non nutra simpatia nei confronti della sorella di Chiara, nuova fiamma di Nicolò Zaniolo.