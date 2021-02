E’ sparito nel nulla senza lasciare alcuna traccia. I suoi fan sono impazziti ed hanno provato in ogni modo ad arrivare a lui

Tre settimane di buio totale hanno spaventato i followers che tanto lo seguivano. Stiamo parlando di Nicola Vivarelli, amatissimo quanto chiacchieratissimo corteggiatore della dama del trono over di “Uomini e Donne”, Gemma Galgani.

Dopo un lungo periodo di assenza su Instagram, il giovanissimo è tornato ed ha rassicurato i suoi followers. Vivarelli già sparito dal piccolo schermo per dedicarsi al proprio lavoro, improvvisamente nelle settimane scorse è scomparso nel nulla non lasciando alcuna traccia di se sui social.

In un post pubblicato pochissime ore fa su Instagram, Nicola ha dichiarato: “A volte si Casca, ci si fa male, ma l’importante è alzarsi ed essere ancora più positivi di prima..”.

Ma cosa era successo al giovanissimo 27enne?

A distanza di tre settimane, Nicola Vivarelli è tornato su Instagram con un nuovo profilo spiegando a tutti quanto gli fosse capitato. Con un video ha infatti raccontato ai suoi followers che la sua assenza non è stata volontaria. Difatti il povero ragazzo sarebbe stato vittima di un hacker.

“Mi hanno hackerato il profilo e nonostante miliardi di e-mail e tutte le procedure applicate non sono riuscito ad ottenere il mio vecchio account”, ha spiegato Nicola nel video pubblicato sul suo nuovo profilo Instagram. Il giovanissimo marinaio ha deciso dunque di ricominciare tutto da zero più forte e più carico di prima. Nonostante ciò, Vivarelli spera sempre di riottenere il suo vecchio account.

In queste settimane di assenza i fan dell’ex cavaliere di “Uomini e Donne Over” hanno fatto il tutto per tutto per avere sue notizie. C’è chi addirittura per arrivare a lui avrebbe utilizzato strade alternative. “Per avere mie notizie avete persino contattato mia madre, vi ringrazio per esservi preoccupati”, ha aggiunto Nicola.

Il giovanissimo ed ex volto del programma targato Mediaset di Maria De Filippi, “Uomini e Donne Over”, ha voluto inoltre ringraziare i suoi followers che in occasione del suo compleanno non sono venuti meno con telefonate e regali fino a casa e a bordo della nave dove attualmente si trova.