Le PS5 sono ancora praticamente introvabili in tutto il mondo. Intervistato da GQ, il CEO di Sony ha fatto una promessa

Ormai è diventato quasi un tormentone: che fine hanno fatto le PS5? La console next gen di Sony è stata lanciata ufficialmente sul mercato nell’autunno 2020, ma le scorte sono praticamente introvabili in tutto il mondo. L’azienda nipponica sta continuando ad annunciare nuovi rifornimenti a breve, ma le varie catene di elettronica ancora non fanno sapere nulla (o quasi).

I più appassionati si ritrovano ogni giorno a monitorare i principali portali di e-commerce, con la speranza di trovare magicamente nuove disponibilità. È capitato la scorsa settimana con Amazon Italia, ma l’ebrezza è durata solamente 5 minuti. Intervistato da GQ, il CEO di Sony Jim Ryan ha voluto fare una promessa a tutti gli appassionati: ecco cosa ha detto.

PS5, l’annuncio di Sony: “A breve acceleriamo produzione”

Nel corso di una lunga intervista rilasciata per GQ, il CEO di Sony Jim Ryan ha affrontato il tema PS5 e carenza di scorte. “Stiamo lavorando il più duramente possibile per migliorare quanto prima una situazione deficitaria anche per noi. A fine dicembre abbiamo superato quota 4,5 milioni di console vendute, che è più di quanto fatto nel 2013 con PS4” le sue parole: “La pandemia ha irrimediabilmente complicato tutto. La catena di approvvigionamento e distribuzione ha fortemente risentito del Covid. Basti pensare al reperimento di componenti nel mercato, che si tratti di auto, smartphone o console di gioco“.

Sempre Jim Ryan ha poi continuato: “Stiamo applicando un rinnovato rigore dalla fine delle ultime festività natalizie, con l’obiettivo di aumentare la produzione e la distribuzione nei prossimi mesi. Speriamo di procedere abbastanza rapidamente, così che tutti possano metter mano alla console“.