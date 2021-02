Principe Filippo, pessime notizie dall’ospedale: Royal Family in ansia per quello cge sta accadendo proprio in queste ore.

Cresce l’ansia nella Royal Family. Il principe Filippo, che è ricoverato a Londra da circa una settimana, sarà infatti costretto a rimanere in ospedale ancora per diversi giorni. Lo riferiscono proprio in queste ore alcuni media britannici, secondo cui il duca di Edimburgo non sarà dimesso prima di alcuni giorni a causa di un’infezione. Una pessima notizia, dunque, per la Regina Elisabetta e per gli altri familiari del ‘Lord High Admiral della Royal Navy’ che ha 99 anni.

Principe Filippo, cattive notizie dall’ospedale: la situazione

Il principe Filippo, che si trova esattamente da 7 notti presso il ‘King Edward VII’s Hospital’, sarà dimesso dunque soltanto nei prossimi giorni, diversamente da quanto annunciato nelle precedenti ore. In ogni caso, le sue condizioni fisiche non desterebbero tantissima preoccupazione e tutti i Windsor sarebbero particolarmente ottimisti in merito al felice epilogo della vicenda. Monitoreremo con particolare attenzione l’evolversi della vicenda e vi aggiorneremo in caso di novità rilevanti.