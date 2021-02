Noemi ha perso tantissimi chili: il motivo è sorprendente

Noemi ha perso tantissimi chili prima del festival di Sanremo. Intervistata da ‘Vanity Fair’ confessa i motivi di una scelta radicale

A fine settembre ‘Vanity Fair‘ aveva dedicato la sua copertina a Vanessa Incontrada, per la prima volta nuda e felice del suo fisico, nonostante gli haters. La prossima invece ha come protagonista Noemi, che sta per tornare al Festival di Sanremo a tre anni di distanza dall’ultima volta. Ma soprattutto è trasformata, dimagrita e pienamente consapevole, di sè stessa.

Il primo passo lo scorso anno quando ha sposato Gabriele e si era presentata alla cerimonia già molto più tirata del solito. Adesso però è un figurino e alla rivista spiega le ragioni che l’hanno portata a ragionare in maniera diversa sul suo corpo. Così si sente veramente Veronica Scopelliti, il nome che ha all’anagrafe anche se tutti la conoscono con il nome d’arte.

E spiega che “nell’altro corpo non mi sentivo più io. Così ho difeso il sogno che avevo di me. Ognuno deve essere libero di diventare il sogno che ha di sé, senza paura, senza nessun timore”. Non è un caso se ha battezzato ‘Metamorfosi‘ il suo nuovo album che uscirà in occasione del Festival, perché lei è la prima ad avere cambiato tutto. E ha persino cancellato le sue vecchie foto sui social, a dimostrazione di quando sia profondo il cambiamento.

Noemi con il nuovo look al Festival di Sanremo 2021: nei mesi difficili della pandemia la scelta

Noemi lo vede come un punto di svolta e ne è anche giustamente fiera. Così finalmente si riconosce e si piace, nella vita provata come nel suo lavoro. Non trovava più conforto nella musica che invece prima era sempre il suo rifugio. “Ero ferma. Paralizzata. C’erano delle cose che m’inchiodavano. Un muro che mi impediva il viaggio. Sentivo il bisogno di dinamismo e rivoluzione, ma non sapevo come agire. Così, ho iniziato a fare i conti con me”.

Una voglia di cambiamento nata durante la pandemia, con Noemi e Veronica che hanno cominciato a parlarsi e a capirsi. Dimagrire è stata una scelte esclusivamente sua, non un’imposizione della società come troppo spesso succede. Molti le hanno fatto i complimenti per questa nuova versione, qualcuno non ha capito e rimpiange quella vecchia ma va bene così.

Ha scelto un personal trainer, si è fatta seguire da una specialista seria e i risultato sono questo. Ma fondamentale è stato anche il ruolo del marito che le è sempre stato accanto anche nei momenti più bui e le ha dato forza quando aveva voglia di mollare. Adesso che ha sistemato la sua vita, potrà anche pensare a metterne al mondo una, di vita, ma non vuole forzare nulla nella natura e nel suo fisico.

Intanto c’è il Festival di Sanremo 2021, la prima occasione vera per mostrare questa nuova Noemi e per piacere a se stessa anche sul palco. La canzone intanto è stata ampiamente promossa dalla critica e per cominciare può bastare.