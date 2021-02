Milano, aggredisce passanti e polizia con un coltello: agenti lo uccidono

Notte di follia a Milano, precisamente in via Sulmona, dove un uomo si è scagliato con un coltello contro passanti e poliziotti: un agente contro cui si era scagliato, l’ha ucciso

Nella scorsa notte in via Sulmona, a Milano, un uomo ha aggredito i passanti brandendo in mano un coltello. Sul posto, poco dopo la mezzanotte, è intervenuta la polizia a seguito della segnalazione dei residenti. Gli agenti della volante Forlanini hanno avvistato l’uomo dietro una siepe. A quel punto l’uomo, un filippino di 45 anni, si è scagliato contro gli ufficiali che hanno tentato di bloccarlo con l’uso dello sfollagente. Il capo pattuglia, indietreggiando, è caduto a terra battendo la testa. L’aggressore si è fiondato poi sull’autista della volante Monforte intervenuta in soccorso. Uno degli agenti gli ha sparato, ferendolo mortalmente. L’agente caduto a terra è al Policlinico in codice giallo.

Milano, uomo ucciso dall’agente: parla il segretario generale del Mosap

“Lo ripeteremo all’infinito fino a quando, chi di dovere, non prenderà provvedimenti: bisogna dotare di taser il personale operativo su strada. Tragedie come questa e quella dell’altro giorno a Biella possono essere evitate” ha spiegato Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia.

“Il taser avrebbe lo avrebbe immobilizzato da una distanza sufficiente, consentendo ai colleghi di difendersi in sicurezza. Purtroppo – conclude – siamo sempre più in balia di criminali che attentano alla vita di coloro che servono lo Stato. Gli episodi di violenza nei confronti di uomini e donne in divisa sono in continuo aumento ed alimentati dal senso di impunità che culla i delinquenti. Questi sono consapevoli che non sconteranno un giorno di carcere per aver aggredito un poliziotto. Al contrario, quando un collega si difende, viene indagato e si apre per lui un lungo percorso giudiziario”.