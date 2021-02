Meteo, clima primaverile e temperature in aumento

Le previsioni meteo vedono l’arrivo di un clima primaverile con conseguente aumento delle temperature lungo tutto il paese

L’arrivo dell’alta pressione, che si stanzierà anche nei prossimi giorni sul nostro paese, tiene lontane le perturbazioni e l’aria gelida. Per l’intera settimana, dunque, è atteso un tempo bello, con assenza di piogge o nevicate. In ulteriore aumento anche le temperature che doneranno alle giornate un clima primaverile. I valori saranno superiori anche alle medie stagionali.

L’alta pressione, però, favorirà l’ingresso di molte nebbie nel corso della notte, soprattutto al Centro-Nord, e vedrà l’accumularsi degli inquinanti nella bassa atmosfera.

LEGGI ANCHE—> Attacco in Congo, il cordoglio del comandante generale dell’Arma

Quest’oggi lungo le coste dell’Adriatico vi sarà una lieve nuvolosità, ma senza fenomeni. Altrove prevalenza di cielo sereno o lievemente velato. Di primo mattino presenti banchi di nebbia sulle coste adriatiche, zone interne del Centro e Pianura Padana.

Nella giornata di domani, tempo bello con prevalenza di sole su tutte le regioni. I banchi di nebbia al primo mattino continueranno ad insistere. Temperature in ulteriore aumento.

LEGGI ANCHE—> Covid, la richiesta dei ristoratori: “Aperture fino alle 18 anche in arancione”

Aosta 5/17

Torino 4/17

Milano 5/16

Trento 3/21

Bolzano 0/20

Venezia 8/10

Trieste 8/10

Genova 11/15

Bologna 8/16

Firenze 5/19

Ancona 9/13

Perugia 4/18

Roma 9/16

L’Aquila 4/18

Pescara 10/12

Campobasso 1/15

Napoli 8/17

Bari 8/14

Potenza 2/12

Catanzaro 4/16

Palermo 10/17

Cagliari 12/16

🔎🔔 L’allerta meteo-idro non indica se piove o c’è il sole ma è una valutazione degli scenari e dei livelli di rischio sul territorio.

🟢 Il colore VERDE significa che per domani, #23febbraio, non sono previsti eventi significativi ai fini di #protezionecivile pic.twitter.com/AoGL5RDuF2

— Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) February 22, 2021