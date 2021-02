Lutto nel calcio, è morto Willy Ta Bi: aveva 21 anni e in passato era stato anche un giocatore dell’Atalanta Primavera.

Lutto nel mondo del calcio. E’ morto all’età di 21 anni Willy Braciano Ta Bi, centrocampista ivoriano che in passato ha indossato anche la casacca dell’Atalanta Primavera. Il ragazzo originario di Divo si è spento a causa di un tumore al fegato e nel 2019 aveva vinto anche uno Scudetto con i pari età dell’Atalanta prima di realizzare il grande sogno, ovvero quello di esordire con la Nazionale maggiore

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Lazio-Bayern Monaco 1-4: highlights, voti e tabellino

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Serie A, un match a rischio causa focolaio Covid: interviene l’ASL?

Si è spento Willy Ta Bi: la nota dell’Atalanta

Ecco, intanto, il comunicato ufficiale apparso proprio sul sito dell’Atalanta: “Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta sono profondamente addolorati per la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi. Un destino crudele ha interrotto troppo presto un sogno che era cominciato proprio con la maglia nerazzurra nel gennaio del 2019. Gli erano bastati pochi mesi per ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Primavera e contribuire a riportare lo scudetto a Bergamo, ma soprattutto per lasciare un grande ricordo di sè. Ciao Willy…”.