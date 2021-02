Lazio-Bayern Monaco 1-4: highlights, voti e tabellino. Serata disastrosa per la squadra di Simone Inzaghi che sbaglia tutto



Lazio-Bayern Monaco 1-4: dal sogno all’incubo in meno di un tempo. Tanto dura l’illusione della squadra di Simone Inzaghi che non è mai entrata in partita subendo una pesante lezione dai campioni d’Europa. Quando il Bayern ha chiuso i conti, giusto in apertura della ripresa, ha tirato il freno a mano lasciando un contentino a Correa (migliore dei suoi). ma la sostanza in vista della partita di ritorno non cambia.

Ancora una volta Milinkovic-Savic ma soprattutto Immobile, nonostante il confronto diretto con Lewandowski, hanno dimostrato di non sapere fare la differenza quando conta. E poi ci ha pensato Mateo Musacchio, con il gentile omaggio al bomber polacco che ha spianato la strada ai bavaresi. Da lì in poi, un monologo anche se a dirla tutta il Bayern non ha dovuto nemmeno forzare.

Nell’altra partita della serata per gli Ottavi di Campions League, preziosa vittoria del Chelsea a Bucarest, campo neutro ma casa dell’Atletico Madrid. Ha deciso una splendida rovesciata di Giroud nella ripresa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, un match a rischio causa focolaio Covid: interviene l’ASL?

Lazio-Bayern Monaco 1-4: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 10′ Lewandowski (B), 24′ Musiala (B), 42′ Sanè (B), 47′ aut. Acerbi (B), 49′ Correa (L)

LAZIO (3-5-2): Reina 6; Patric 5 (53′ Hoedt 5), Acerbi 4.5, Musacchio 4 (31′ Lulic 6); Lazzari 6.5, Milinkovic-Savic 5.5 (81′ Cataldi sv), Leiva 6 (53′ Escalante 5.5), Luis Alberto 6 (81′ Akpa Akpro sv), Marusic 5.5; Correa 6.5, Immobile 5. All. S. Inzaghi 5

BAYERN (4-2-3-1): Neuer 6; Sule 6.5, Boateng 6, Alaba 6.5, Davies 6; Goretzka 6.5 (63′ Javi Martinez), Kimmich 6.5; Sanè 7 (90′ Choupo-Moting sv), Musiala 6.5 (90′ Sarr sv), Coman 6 (76′ Hernandez); Lewandowski 7. All. Flick 8

NOTE: Luis Alberto, Lucas, Correa, Marusic, Escalante, Kimmich, Coman

Clicca qui per vedere in anteprima tutti gli highlights di Lazio-Bayern Monaco