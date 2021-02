La nuova edizione dell’Isola dei Famosi sarà ricca di nuovi volti. Tra questi spicca il nome del nuovo guardiano.

L’Isola dei Famosi inizierà l’11 marzo. Dopo varie riflessioni, Ilary Blasi ha deciso che il prossimo inviato sarà Massimiliano Rosolino. I nuotatori hanno sempre fatto bene in questo ruolo e per non interrompere la tradizione “vincente”, la produzione non poteva scegliere meglio.

L’inviato c’è, così come gli opinionisti. Ad affiancare Ilary Blasi ci saranno due celebrità della musica italiana. Una ha fatto la storia mentre una la sta facendo. Si tratta di Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini.

Isola dei Famosi, svelato il nome del guardiano: grande novità

Dopo aver svelato alcuni nomi dello staff, la Mediaset continua a scoprire le sue carte. È stato rivelato il nome del primo concorrente dell’Isola dei Famosi 2021: lo youtuber Simone Paciello noto come Awed. Le rivelazioni non si fermano qui.

Secondo le ultime indiscrezioni il nuovo guardiano dell’Isola sarà Giuseppe Maddaloni, oro olimpico a Sydney 2000 e alla Coppa del Mondo di Mosca 2002. A rivelarlo TvBlog.

Nelle scorse ore era circolato il nome di un altro campione del mondo del pugilato, Clemente Russo. Il pugile aveva già partecipato al Grande Fratello Vip di Ilary Blasi nel 2016.