GF Vip, clamorosa decisione in vista dell’ultima settimana: fan contrariati

La produzione del GF Vip ha preso una clamorosa decisione per l’ultima settimana, la quale sta facendo imbestialire i fan: cosa è successo

Questa sarà l’ultima settimana di gioco del Grande Fratello Vip ed il reality non andrà più in onda in diretta. La scelta è stata presa dalla produzione che manderà comunque filmati ed immagini 24 ore su 24 su Mediaset Extra, ma in differita di qualche minuto rispetto ad un vero e proprio live. La mossa è stata attuata per consentire che all’interno della casa proceda tutto liscio. Questo è infatti un modo per censurare possibili atti che porterebbero ad un’eventuale squalifica a pochi giorni dalla finale, prevista per il 1° marzo.

GF Vip, i fan contrariati per la scelta della produzione

La notizia del GF Vip in differita in questa settimana, ha prontamente scatenato le ire dei fan che si sono fatti sentire sul web anche se non sono mancate le persone favorevoli a tale decisione.

“Praticamente mandano la diretta in ritardo per evitare che i concorrenti si facciano squalificare?”, ha scritto un utente su Twitter. E c’è chi fa eco. Per certi versi è sicuramente condivisibile tale scelta da parte degli autori in una settimana molto delicata, perché una squalifica potrebbe mettere in seria difficoltà l’andamento dello show.