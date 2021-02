Covid-19, comune di Torrice in zona rossa: c’è la variante inglese 

Covid-19, annuncio della Regione Lazio: il comune di Torrice passa in zona rossa per presenza della variante inglese.

Il comune di Torrice, in provincia di Frosinone, passa ufficialmente in zona rossa. Ad annunciarlo è direttamente la Regione Lazio in una nota apparsa attraverso il proprio sito ufficiale: “Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato oggi l’ordinanza per istituire la zona rossa nel Comune di Torrice in provincia di Frosinone a causa della forte incidenza e presenza della variante inglese”.

Covid-19, il comune di Torrice passa in zona rossa

Certificata la minaccia, le istituzioni hanno ritenuto quindi opportuno blindare immediatamente la località. “Per il Comune si applicano le misure più restrittive di cui all’art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021. Le disposizioni dell’ordinanza entrano in vigore dalle ore 1:00 del 24 febbraio 2021 e per i 14 giorni successivi”, si legge nel testo.