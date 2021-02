Cashback, spuntano due clamorose soluzioni anti-furbetti 

Cashback, arrivano importantissime novità dal Ministero dell’Economia. Ecco che soluzioni stanno valutando per fermare le irregolarità.

Arriva ulteriori conferme: è in arrivo una stretta sul fronte cashback. Secondo quanto infatti filtra dal Ministero dell’Economia, si stanno studiando in queste ore diverse soluzioni per regolarizzare il più possibile il concorso e per stroncare sul nascere i furbetti. Tra le ultimissime ipotesi spunterebbe quella di un algoritmo che, impostato in un certo modo, inibirebbe subito prova a giocare sporco pur di raggiungere l’extrabonus da 1.500 euro.

Cashback, soluzioni estreme in arrivo?

Altrimenti via a un clamoroso piano B. Quale? Quello di interrompere il supercashback fino a dicembre. Considerando le migliaia di irregolarità già accertate, la maratona verrebbe fermata subito e sarebbe un modo anche per risparmiare in attesa di riorganizzarsi nel 2022 nella maniera più trasparente possibile. Un’idea già sposata in pieno per esempio da Bruno Bearzi della Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti: “La classifica – ha riferito – è già falsata e lo sanno tutti. Ora non è giusto che a pagare siano solo alcune categorie come i benzinai sfruttati”.