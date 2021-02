Andrea Pirlo nel caso in cui non dovesse centrare la qualificazione ai quarti di Champions League verrà esonerato.

La Juventus non sta vivendo un periodo positivo. La vittoria di ieri sera ha dato un sospiro di sollievo ad Andrea Pirlo e ai suoi giocatori, ma battere il Crotone non basta alla società bianconera. L’obiettivo principale della Vecchia Signora è passare il turno di Champions League battendo il Porto.

All’andata la sconfitta per 2-1 ha destato moltissime preoccupazioni all’interno della dirigenza e secondo un ex bianconero, il futuro di Andrea Pirlo è strettamente legato all’esito della gara di ritorno contro i portoghesi.

Calciomercato Juventus, futuro in bilico per Pirlo: “Rischia l’esonero”

Manca quasi una settimana alla gara di ritorno con il Porto, e i dubbi sulla vittoria della Juventus continuano a crescere. L’ultimo a commentare il momento poco positivo della squadra e l’operato di Andrea Pirlo, è stato Angelo Di Livio. Ai microfoni di Libero, il soldatino ha espresso il suo punto di vista sul tecnico bianconero. “Su Pirlo si possono dire tante cose, ma una cosa è certa: non può uscire con il Porto”.

La rosa bianconera è nettamente superiore a quella dei rivali portoghesi e nel caso in cui la Vecchia Signora non riuscisse a ribaltare il risultato tra le mura amiche, il futuro di Andrea Pirlo sarebbe segnato.

“Si gioca la carriera sulla panchina bianconera in Champions. Dovesse essere eliminato agli ottavi credo che a fine stagione si interromperebbe la sua esperienza juventina”. Aldilà del pronostico poco roseo, Di Livio resta ottimista: “Sono convinto che la Juventus possa farcela. Sarebbe una catastrofe per i bianconeri uscire agli ottavi”.