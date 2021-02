Barbara D’Urso silurata da Mediaset? Spunta il nome del sostituto 

Barbara D’Urso, bomba incredibile: la Mediaset sta valutando un clamoroso ribaltone?

Bomba di DagoSpia: il programma Live-Non è la D’Urso starebbe andando dritto verso la chiusura anticipata. Il motivo sarebbero i numeri bassi che la trasmissione di Barbara D’Urso sta registrando a gran sorpresa, tanto da spingere l’azienda madre a valutare uno stop che potrebbe esserci addirittura tra fine marzo e inizio aprile. La decisione – rivela il quotidiano – sarebbe già stata comunicata dal Comitato Esecutivo di Mediaset a Mauro Crippa, grandissimo sponsor della conduttrice napoletana.

Barbara D’Urso, programma in chiusura causa flop?



Si farà di tutto per far apparire la chiusura come un fatto normale e non una bocciatura, ma la decisione sarebbe già presa e nel frattempo ci sarebbe anche pronto un sostituto: Paolo Bonolis. Sempre secondo il portale, infatti, il conduttore romano sarebbe pronto a subentrare a Barbara con lo spostamento di ‘Avanti un altro’ in prima serata. Ci sarebbe già una data cerchiata in rosso sul calendario: l’11 aprile.