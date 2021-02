Annalisa Scarrone dopo aver archiviato la storia con Davide Simonetta ha ritrovato l’amore con un uomo la cui identità è un mistero.

Annalisa Scarrone è una delle cantanti italiane forgiate dal talent show Amici di Maria De Filippi. La cantante ha subito avuto un grande successo, dovuto non solo alla qualità dei suoi brani ma anche alla sua bellissima voce. Insieme ad Alessandra Amoroso e Emma Marrone è una delle artisti più amate dal pubblico, ma nonostante la popolarità alcuni dettagli della sua vita privata restano un mistero.

A restare avvolto nella nebbia, in modo particolare è l’identità del suo nuovo fidanzato. Dopo la rottura con Davide Simonetta la cantante ha ritrovato l’amore tenendolo lontano dai riflettori e dagli obiettivi dei paparazzi.

Annalisa Scarrone: il nuovo fidanzato è un uomo misterioso

Annalisa per molto tempo era stata fidanzata con un ragazzo la cui identità, come accade con la nuova fiamma, è stata tenuta in segreto fino a quando la storia è finita. Il suo ex ragazzo è Davide Simonetta, uno degli autori e produttori musicali più richiesti in Italia e con cui la stessa Annalisa ha avuto modo di collaborare ancora oggi. I due si sono lasciati nel 2019 e dopo tanta solitudine ha finalmente ritrovato l’amore.

Dopo la fine della storia con Davide, Annalisa sui social aveva postato una foto sul suo profilo mentre oggi non è più visibile. Il motivo? La cantante vuole tenere al segreto l’identità del suo fidanzato. Nali non ama mostrare al pubblico la sua vita privata ma fa soltanto parlare la sua musica.