Ambasciatore ucciso in Congo, il padre: “Ci è crollato il mondo addosso”

Tragedia in Congo, dove l’ambasciatore Luca Attanasio è stato ucciso in un attentato. Ai microfoni dell’ANSA ha parlato il padre Salvatore

Nella giornata di ieri, l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci sono stati tragicamente uccisi in Congo. I feretri dei due arriveranno in Italia questa sera e, nella mattinata di domani, sono in programma le autopsie al Policlinico Gemelli di Roma. Sono inoltre in corso le indagini per sequestro di persona con finalità di terrorismo, con i pm Sergio Colaiocco e Alberto Pioletti che hanno disposto l’esame autoptico.

Intanto, ai microfoni dell’ANSA ha parlato Salvatore Attanasio, padre dell’ambasciatore Luca. “Mio figlio non era preoccupato, ma anzi felice per ciò che stava facendo. Era una persona sempre rivolta agli altri, ha sempre fatto del bene” le sue parole commosse: “Coinvolgeva chiunque nei suoi progetti, proiettato verso alti ideali. Una persona onesta, corretta, mai uno screzio“.

Ambasciatore ucciso in Congo, il padre: “Per noi la vita è finita”

Distrutto Salvatore Attanasio, padre dell’ambasciatore italiano ucciso tragicamente in Congo. Intervistato dall’ANSA, l’uomo ha raccontato di aver sentito il figlio per l’ultima volta la scorsa domenica. “In trenta secondi ci sono passati davanti i ricordi di una vita. Ci è crollato il mondo addosso. Queste cose non devono succedere, è ingiusto. La nostra vita è finita qui” ha spiegato il padre di Luca Attanasio: “Adesso dobbiamo pensare alle nipoti. Queste tre povere creature avevano delle praterie davanti, con un padre così“.

“Loro non sanno ancora cosa è successo. Anche la loro mamma è distrutta dall’immenso dolore, non doveva andare così” ha poi concluso Salvatore Attanasio. Intanto, è in programma per domani alle ore 9 l’intervento del ministro degli Esteri Luigi Di Maio nell’aula della Camera. Prevista un’informativa urgente sull’uccisione di Luca Attanasio.