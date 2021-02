WhatsApp, parte la rivoluzione per tornare in vetta: strabiliante novità

WhatsApp fa partire la rivoluzione, per recuperare consensi sulla concorrenza. Andiamo a vedere la strabiliante novità in arrivo sull’app di messaggistica.

Continua il disperato tentativo di WhatsApp per continuare a recuperare consensi rispetto alla concorrenza, con l’app che fa partire una rivoluzione. Negli ultimi giorni, infatti, abbiamo visto come l’app del Gruppo Facebook stia perdendo consensi a favore delle concorrenti Telegram e Signal. A scatenare l’ira degli utenti sono proprio i nuovi termini di servizio, che obbligano agli utenti di condividere i dati con Facebook. Tra le tante novità troviamo anche WhatsApp Games.

Infatti l’applicazione di messaggistica ha deciso di introdurre due mini games. Il primo è Game of Names, che prende il nome dalla celebre serie tv Game of Thrones. Il gioco consiste in un giocatore che deve scrivere un nome e il successivo con l’ultima lettera del precedente. Ad esempio se un giocatore sceglie Marco, il successivo dovrà scegliere un nome che inizia con la “O”. Poi abbiamo “Indovina l’oggetto“, che consiste che nel fare una fotografia di un oggetto il più astratto possibile e poi i partecipanti dovranno indovinare che oggetto è.

Il terzo gioco è Verità o Sfida, dove un giocatore dovrà scegliere o una verità o una sfida. Nel primo caso il concorrente dovrà rispondere sinceramente ad una domanda di un altro partecipante, nel secondo invece dovrà effettuerare una sfida ed al termine inviare una foto o un video per far vedere che la sfida è stata affrontata. Infine troviamo “Costruisci un titolo“, dove i giocatori dovranno sfidarsi facendo valere la loro competenza su film e serie tv.

WhatsApp, non solo la rivoluzione: attenzione alle truffe

Ma se WhatsApp nell’ultimo periodo ha fatto partire una rivoluzione è proprio per recuperare l’utenza persa. Infatti a destare l’indignazione degli utenti non troviamo solamente i nuovi termini di servizio ma anche i numerosi raggiri presenti sull’applicazione. Negli ultimi giorni abbiamo visto come stia spuntando nuovamente la truffa dei coupon e buoni sconti. Qui i cybercriminali provano a rubare i dati e somme di denaro con presunti coupon per le grandi catene di negozi.

Ma ancora più famosa è la truffa del codice a sei cifre. Infatti a volte i cybercriminali puntano addirittura a rubare l’account dell’utente. In questo caso i truffatori si spacceranno per persone in cerca di aiuto chiedendo il codice a sei cifre personale. Una volta che l’utente lo fornisce, il cybercriminale riuscirà così a runare l’account del povero utente. Quindi consigliamo sempre di diffidare da messaggi provenienti da sconosciuti, visto che spesso dietro si cela una truffa.