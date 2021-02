Uomini e Donne, esilarante scherzo di Tina a Gemma: pubblico in visibilio

Presa ancora di mira da Tina Cipollari, non sarà oggi un buon inizio di settimana per Gemma Galgani, dama del trono over

Ritorna oggi l’appuntamento con il seguitissimo programma condotto da Maria De Filippi, “Uomini e Donne Over”. Tantissimi saranno i colpi di scena che interesseranno il folto pubblico.

Non mancheranno questa settimana i soliti scherzetti tra l’opinionista, ex moglie di Kiko Nanni, Tina Cipollari e Gemma Galgani (71enne). Per quest’ultima infatti, la Cipollari avrebbe già pensato al modo in cui accoglierla nella puntata che andrà in onda oggi, lunedì 22 febbraio.

Non sarà dunque un buon inizio settimana per la dama del trono Over dove starebbe cercando dal 2009 il suo uomo ideale. Infatti, proprio oggi Maurizio Guerci deciderà di mettere fine alla loro frequentazione per dedicarsi esclusivamente a Maria.

Ma l’ingresso della Galgani, previsto negli studi di Mediaset con la canzone di Arisa, “Sincerità”, sarà rovinato anche dall’agguerritissima Cipollari. Difatti l’opinionista avrebbe previsto uno scherzetto ad hoc.

Tina Cipollari contro Gemma Gallani, quale sarà lo scherzetto questa volta?

Le accese dispute tra Gemma Galgani e Tina Cipollari non si placano. L’ingresso della Galgani previsto con il sottofondo “Sincerità” sarà subito preso di mira dall’opinionista la quale ha in serbo per la donna uno dei suoi scherzetti.

La Cipollari ha infatti deciso di uscire subito dallo studio per recarsi in regia a far chiudere il microfono alla dama torinese più celebre di questo Trono. Ma lo scherzo non finirà qui. Difatti Tina avrebbe deciso di manomettere ulteriormente il microfono trasformando la voce di Gemma affinché questa possa sembrare il verso di una papera.

Come la prenderà questa volta la dama più seguita di questo trono over?