Terremoto in Trentino, scossa di magnitudo 3.5: la situazione

Terremoto in Trentino, una scossa di magnitudo 3.5 ha colpito tutta la zona limitrofa: avvertita anche nel veronese. I dettagli a riguardo

Paura in Trentino, dove pochi minuti fa una scossa di terremoto ha colpito la zona ed è stata avvertita da un gran numero di persone. Torna quindi a tremare la terra, con un sisma avvertito anche nel veronese e che ha spaventato (e non poco) tutti gli abitanti della zona.

La situazione non è ancora sotto controllo in maniera definitiva. Potrebbero infatti esserci nuove scosse di assestamento nelle prossime ore, chiaramente con potenza minore. Al momento, pare non ci siano particolari danni alle infrastrutture, mentre è certa l’assenza di feriti e morti. Andiamo a vedere tutti i dettagli della scossa che ha colpito il Trentino pochi minuti fa.

Terremoto in Trentino, i dettagli della scossa che ha colpito il territorio

Una nuova scossa di terremoto ha colpito il Trentino. Grande paura tra gli abitanti della zona, con avvertimenti anche nel veronese. Stando a quanto riferisce l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, il sisma ha raggiunto un’intensità di 3.5 della scala Richter. Inoltre, i dati parlano di una scossa avvenuta intorno alle ore 13:04:06.

Inoltre, sempre stando ai dati riferiti dall’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, il terremoto ha avuto le seguenti coordinate geografiche: 45.78 latitudine e 10.98 longitudine. La profondità è invece di 12 km. Sono in corso in queste ore tutte le verifiche del caso, per capire con dettaglio se ci sono stati eventuali danni ad infrastrutture. Non ci sono invece né feriti né decessi.