Serie A, esonero a sorpresa per l’allenatore: è arrivata l’ufficialità

A pochi giorni dal rinnovo di contratto, c’è un importante esonero in Serie A. Già ufficiale anche il nome del sostituto

La Serie A è ufficialmente entrata nel vivo. Dopo i primi mesi di assestamento, ora tutte le squadre hanno chiari i propri obiettivi e lotteranno fino all’ultima giornata per ottenerli. In testa, l’Inter ha staccato il Milan e tenta la fuga per lo Scudetto. Vivissima la corsa per la Champions League, con 6 squadre in lotta per 3 posizioni.

Dall’altra parte della classifica, al tempo stesso, c’è un’agguerrita concorrenza in zona salvezza. Il Torino 17esimo si trova ora a +5 sulla terzultima, ma è chiaro che manca ancora molto e più squadre potrebbero rientrare nella lotta per non andare in Serie B. Una di queste, il Cagliari, ha appena ufficializzato una decisione a sorpresa: esonerato Eusebio Di Francesco. Il rinnovo era arrivato solamente pochi giorni fa.

Serie A, il Cagliari cambia tutto: è pronto Semplici

Leonardo Semplici avrà l’arduo compito di salvare il Cagliari dalla Serie B. L’ex SPAL è già arrivato in Sardegna e – dopo l’esonerò di Eusebio Di Francesco – guiderà il primo allenamento già oggi pomeriggio. Contratto fino al 2022 per lui, con opzione per il rinnovo in caso di salvezza. Ora il club sardo dovrà mettersi a lavoro per salvare una stagione che sembra essere già compromessa. Sotto la guida dell’ex tecnico della Roma, i cagliaritani non hanno vinto per 16 partite consecutive.

18esimo posto per loro, a 5 punti di distanza dal Torino 17esimo. Joao Pedro e compagni sono chiamati ad una svolta immediata sotto la guida di Semplici, per evitare una disastrosa retrocessione.