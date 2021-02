Iniziano a spuntare le prime sorprese per Sanremo 2021, con Amadeus e Fiorello che annunciano a Fabio Fazio il primo grande ospite: pubblico sorpreso.

E’ sempre più vicino il Festival di Sanremo, la competizione musicale italiana giunta oramai alla 71esima edizione, ed ancora una volta sarà condotta da Fiorello ed Amadeus. Infatti i due conduttori del Festival, ospiti a “Che Tempo Che Fa“, hanno rissposto alle domande di Fabio Fazio ed Luciana Littizzetto. Ovviamente le due punte di diamente della rassegna musicale hanno offerto le prime indiscrezioni sulla prossima edizione.

Infatti proprio al conduttore di Rai 3, Amadeus e Fiorello hanno rivelato la prima grande ospite che sarà Loredana Bertè. Proprio a causa del Covid-19 avremo un’edizione italianissima del festival della musica. La rockstar italiana quindi sarà la grande ospite della prima serata di Sanremo. Andiamo quindi a vedere tutte le indiscrezioni lanciate dai due conduttori durante il collegamento a “Che tempo che fa“.

Sanremo 2021, Amadeus e Fiorello annunciano: “Presenti anche Zlatan Ibrahimovic e Naomi Campbell”

Fabio Fazio e Rosario Fiorello hanno così presentato la prima serata del Festival di Sanremo. La grande ospite musicale sarà Loredana Bertè, definita da Amadeus come “la signora del rock”. Sul palco dell’Ariston, la Bertè porterà alcune delle sue canzoni più famose, ma soprattutto presenterà il suo nuovo singolo “Figlia di…“. Il singolo uscirà per Warner Music il 2 marzo, proprio il giorno in cui inizia il Festival. Il brano è stato scritto dalla cantante con l’ausilio di Pula e Chiaravalli.

Ma la Bertè non è l’unica ospite della prima serata. Infatti i due presentatori hanno confermato la presenza di Zlatan Ibrahimovic, Naomi Campbell e Achille Lauro. Amadeus inoltre ha rivelato che ancora deve incontrare fisicamente Naomi, visto che al momento è oltre-oceano e raggiungerà l’Italia solamente nei prossimi giorni.