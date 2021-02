Sanremo 2021, la co-conduttrice non ci sarà più: l’annuncio di Amadeus

Sanremo 2021 | Una delle co-conduttrici che avrebbe dovuto affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston, non ci sarà: ad annunciarlo il direttore artistico in persona

Dietrofront dell’ex top model Naomi Campbell che non sarà al festival di Sanremo. La donna avrebbe dovuto affiancare Amadeus nella serata di apertura della rassegna, martedì 2 marzo. Ad annunciare la notizia è stato il direttore artistico, rivelando che la decisione è stata presa in seguito a nuove restrizioni degli Stati Uniti contro la pandemia.

“A causa delle nuove restrizioni Usa, che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi extra Schengen es a cittadini non americani, la signora Campbell non potrà essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo. Sono state fatte molte ipotesi, ma nessuna permesso il rientro negli Stati Uniti in tempo per le attività programmate da Naomi. La co-conduttrice della prima serata sarà dunque l’attrice Matilda De Angelis, di cui avevo già annunciato con piacere la presenza”.

Sanremo 2021, la Berté super ospite della prima serata

Ai microfoni di Che Tempo che Fa, Amadeus ha annunciato che Loredana Berté sarà la super ospite della prima serata del 71esimo Festival di Sanremo. La cantante regalerà un medley con alcuni storici successi, ma presenterà anche il singolo inedito “Figlia di…”.

La cantante non sarà l’unico ospite di rilievo del Festival, ma molti altri calcheranno un Ariston privo di pubblico. Tra questi anche la giornalista Barbara Palombelli, la cui partecipazione ha destato polemiche essendo un volto di Mediaset.