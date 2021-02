Sanremo 2021, arriva l’annuncio a sorpresa di Amadeus

Sanremo 2021, attenzione: annuncio importante di Amadeus a ormai pochi giorni dall’inizio del festival.

Altra sorpresa da Sanremo: la supermodella Vittoria Ceretti sarà co-conduttrice per una serata. Ad annunciarlo, come riporta l’ANSA, è stato direttamente Amadeus: “La squadra – ha riferito il conduttore e direttore artistico dell’evento – si arricchiesce di una nuova presenza femminile, ovvero la giovane Vittoria Ceretti che a poco più di 20 anni ha già sfilato sulle passerelle di tutto il mondo e con le più importanti firme”.

Sanremo 2021, Vitoria Ceretti co-conduttrice

Nata a Brescia nel 1998, la sua carriera ha avuto un’ascesa nel lontano 2012 quando partecipò al concorso Elite Model Look dal quale poi ha fatto il grande salto. Step confermato dalle passarelle per Dolce&Gabbana e non sola tra la più grandi città del mondo come New York, Parigi, Londra, Milano, Parigi non solo. Ora c’è grandissima curiosità tra il pubblico da casa nel vedere dal vivo questo giovane prodigio.