Morto Fausto Gresini, l’ex pilota aveva 60 anni: MotoGP in lutto. Il titolare del team omonimo era stato colpito nei mesi scorsi dal Covid

Era uno dei volti più riconoscibili all’interno del paddock di MotoGP. Fausto Gresini era stato un grande pilota negli anni ’80, vincendo due titoli mondiali nella classe 125 (1985, 1987) e portando a casa 21 gare nel Motomondiale. Purtroppo aveva contratto il Covid lo scorso dicembre, venendo ricoverato in ospedale alla fine del 2020. Dopo 55 giorni di battaglia alla fine si è spento nella serata del 22 febbraio. Le complicazioni del virus erano state subito serie, tanto da richiedere il trasferimento da Imola al Maggiore di Bologna. La terapia intensiva e le cure avevano portato ad un altalena delle sue condizioni, con un aggravamento qualche giorno fa. Le funzioni di alcuni organi erano compromesse e i bollettini medici si erano fatti sempre più seri. Se ne va a 60 anni, nel ricordo commosso di tutto il mondo dei motori.

LEGGI ANCHE >>> Softball, morto il ct dell’Italia Enrico Obletter: aveva 62 anni

LEGGI ANCHE >>> MotoGP, Fausto Gresini positivo al Covid: è stato trasferito a Bologna

Morto Fausto Gresini, l’ex pilota aveva 60 anni: da anni gestiva un team in MotoGP

Nel mondo dei motori Fausto Gresini era molto stimato per quello che era stato in grado di costruire anche da manager, oltre che da pilota.

Nel 1997 aveva iniziato la carriera da manager, fondando il team Gresini Racing e non saltando nessuna delle 24 stagioni successive (fino al 2020). Da privato ha gestito per anni moto Honda, passando nelle ultime stagioni all’Aprilia. Aveva accolto, e vinto, anche la nuova sfida della MotoE, conquistando con la sua squadra un titolo mondiale nel 2019.

Grazie a lui sono stati lanciati grandi piloti, come Sete Gibernau o Marco Melandri. Con lui aveva esordito in MotoGP nel, 2010 anche Marco Simoncelli, straordinario talento scomparso l’anno seguente a Sepang. Un dolore che Fausto Gresini non aveva mai digerito del tutto, così come la morte del giapponese Kato, con la sua moto nel 2003 a Suzuka.