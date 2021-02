Juventus-Crotone, streaming gratis: dove vedere il monday night in diretta

Manca pocho all’ultimo match della 23esima giornata di Serie A tra Juventus e Crotone. Andiamo a vedere dove seguire il match in diretta e streaming gratis.

Manca poco all’ultima partita della 23esima giornata di Serie A, con la Juventus che all’Allianz Stadium ospiterà il Crotone, fanalino di coda della classifica. Un match di fondamentale importanza per la Juventus, dopo la delusione di Champions League contro il Porto. Dall’altra parte i calabresi sono ad otto punti dalla zona salvezza ed ha bisogno di punti. Andiamo a vedere il periodo di forma delle due formazioni in campo.

Partiamo subito dalla Juventus di Andrea Pirlo che ha bisogno di una vittoria per scacciare la crisi. Inoltre con i tre punti i bianconeri accorcerebbero le distanze dal Milan secondo in classifica, andando a meno quattro con una partita da recuperare. Contro la compagine rossoblu, però, la Vecchia Signora dovrà fare a meno di numerose assenze, come Bonucci, Chiellini e Cuadrado in difesa, Rabiot e Arthur a centrocampo e Dybala in attacco.

Dall’altra parte troviamo il Crotone alla disperata ricerca di punti. Infatti dopo 22 giornate i calabresi hanno conquistato solamente dodici punti e si trovano ad 8 punti dal Torino 17esimo. Una vittoria, però, farebbe balzare la formazione di Giovanni Stroppa al 18esimo posto in classifica. Andiamo quindi a vedere dove seguire Juventus-Crotone in streaming gratis.

Juventus-Crotone, streaming gratis: Sky o DAZN?

Tutto pronto per il match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Crotone, con la partita che chiuderà la 23esima giornata di Serie A. La partita sarà offerta in esclusiva da Sky, con la pay-tv che mette a disposizione due canali: Sky Sport Serie A (al numero 202 satellite e 473 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Inoltre il match sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.