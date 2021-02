Juventus-Crotone 3-0: highlights, voti e tabellino del match dello Stadium che si è concluso pochi minuti fa

La Juventus risponde all’Inter e porta a casa una comoda vittoria contro il Crotone di Stroppa allo Stadium. I bianconeri erano reduci dalla doppia battuta di arresto con Napoli e Porto e la vittoria dei ragazzi di Conte nel derby di ieri non lasciava altra chance che non ottenere i 3 punti. Troppo poco convincente la compagine calabrese per creare veri pericoli dalle parti di Buffon, che si limita a fornire indicazioni ai compagni. E’ la serata di Cristiano Ronaldo che porta a casa una bella doppietta personale, con due splendidi colpi di testa. Digiuno interrotta e classifica marcatori che torna a sorridergli, con 18 centri in 19 presenze (Lukaku scavalcato a 17). Serata di grazia anche per McKennie che realizza il gol del 3-0, suggellando un’ottima prestazione.

Juventus-Crotone: ecco highlights e voti del match

JUVENTUS (4-4-2): Buffon 6; Danilo 7, Demiral 6, De Ligt 6,5, Alex Sandro 6 (86′ Frabotta s.v.); Chiesa 7 (86′ Di Pardo s.v.), Bentancur 6 (70′ Fagioli 6,5), Ramsey 6 (76′ Bernardeschi 6), McKennie 7; Kulusevski 6,5 (76′ Morata 6), Cristiano Ronaldo 8. All. Pirlo 7

CROTONE (4-4-2): Cordaz 5,5; Pedro Pereira 5, Magallan 5, Golemic 5,5, Luperto 5 (46′ Marrone 5,5); Messias 6, Molina 5 (71′ Zanellato 5,5), Vulic 5, Reca 5 (67′ Rispoli 5,5); Ounas 6 (71′ Simy 5), Di Carmine 5,5 (76′ Riviere s.v.). All. Stroppa 5

MARCATORI: 38′, 45+1′ Cristiano Ronaldo, 66′ McKennie

AMMONITI: Ramsey (J), Danilo (J), Marrone (C)