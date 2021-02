Germania, orrore ad Hanau: sfregiato il luogo dedicato alle vittime

Brutto gesto in Germania. Un gruppo di persone ha sfregiato il luogo dedicato alla memoria delle vittime di Hanau

Un anno fa, ad Hanau si consumava uno degli agguati di matrice razzista che più sono rimasti impressi nella mente di tutti. A Colonia è stato installato un luogo dedicato alla memoria, con i nomi delle vittime scritti su un foglio. Stando a quanto riferisce l’Ansa, la scorsa notte un gruppo di persone lo ha sfregiato malamente.

Strappato il foglio in questione e lanciato in una scarpata, sulla sponda del Reno. A riferire l’esatta dinamica dei fatti il gruppo locale dei socialdemocratici, che ha mostrato in anteprima anche le foto dell’accaduto. Gesto da condannare, su cui si sta indagando in queste ore. Al momento c’è una denuncia contro ignoti per danni, e seguiranno aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni.

Germania, cosa è successo ad Hanau: i dettagli

Terribile gesto quello avvenuto ad Hanau, in Germania. Ad un anno dall’agguato di matrice razzista che ha colpito il paese, un gruppo di persone ha sfregiato il luogo della memoria ad esso dedicato. Strappato il foglio con i nomi delle vittime e buttato in una scarpata, sulla sponda del Reno: è questo quanto riferito dal gruppo locale dei socialdemocratici. Solamente tre giorni fa, il presidente della Repubblica tedesco Frank-Walter Steinmeier era stato in Assia, proprio per commemorare le vittime.

Il 19 febbraio 2020, il 43enne Tobias R. seminò il panico tra i clienti dei scissa bar della cittadina, uccidendo nove persone. Anche la madre fra le vittime, fatta fuori prima di suicidarsi a sua volta.