La saga cult fantasy che ha appassionato tantissime generazioni sta per tornare. La Lotus Production è pronta con le riprese.

Fantaghirò tornerà in TV. Non sarà la solita replica, bensì una serie reboot e si chiamerà Fantaghirò: la regina dei due regni. Già nel 2011 Lamberto Bava e il Biscione avevano provato a far resuscitare la principessa guerriera, la Strega Nera, Romualdo e Tarabas, ma il progetto poi si non aveva trovato terreno fertile.

A dieci anni di distanza, nel 2021 il progetto è stato rispolverato e la notizia di un’imminente ritorno in TV della famosissima saga è stata accolta con una nota di eccitazione dal pubblico. Non ci sono ancora molte anticipazioni in merito, è trapelato infatti il minimo indispensabile.

Fantaghirò, in arrivo una nuova serie: quando sarà disponibile

La Lotus Production di Marco Belardi sta producendo un reboot della celebra saga cult fantasy il cui titolo sarà Fantaghirò: la regina dei due mondi. Al momento la produzione non ha fornito molti dettagli sulla trama e i personaggi, ma in tanti si chiedono chi sarà l’erede dell’attrice protagonista, Alessandra Martines. La serie potrebbe andare in onda sulle reti Mediaset come sulle piattaforme a pagamento.

Le riprese inizieranno nel 2021, mentre la distribuzione avverrà molto probabilmente l’anno prossimo. Ma non è da escludere un ipotetico lancio nel periodo natalizio.