Fabio Fazio spaventa i suoi fan: “Mi devo operare” – VIDEO

L’annuncio in diretta a Che Tempo Che Fa per annunciare che non saranno in onda, Fabio Fazio spiega dell’intervento che deve fare

“Noi non ci vediamo la settimana prossima, devo fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno. Appena sarà possibile saremo di nuovo qua.” – @fabfazio #CTCF pic.twitter.com/HbUK3N5yms — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 21, 2021

Al termine della trasmissione che conduce Fabio Fazio ha annunciato che la prossima settimana non sarà in onda. Accompagnato da Luciana Littizzetto in studio, il conduttore ligure ha annunciato che dovrà essere sottoposto ad una piccola operazione. “Noi non ci vediamo la settimana prossima, purtroppo devo fare un piccolo intervento: sono incidenti del mestiere. Non riuscirò a parlare per qualche giorno, ma appena possibile saremo di nuovo qua”.

Stando ai gesti fatti dallo stesso conduttore, in diretta a Che tempo che fa, sembrerebbe trattarsi di un problema alle tonsille: un’operazione comune per chi fa della propria voce un lavoro che non compromette in alcun modo la propria professione.

Fabio Fazio, con Che tempo che fa va a gonfie vele

Che tempo che fa è una trasmissione quasi ventennale – ne compierà 20 nel 2023 – un talk show di attualità brillante e simpatico con tanti ospiti che lo rendono molto scorrevole e per niente noioso. È dall’inizio che Fabio Fazio conduce il programma con il supporto di di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Negli anni sono passati migliaia di ospiti importanti, attori, sportivi, scrittori, comici e politici, ma nelle ultime due settimane Fabio Fazio si è superato con due ospiti di grande calibro.

Domenica 14 febbraio, ospite di Fabio Fazio in collegamento dagli Stati Uniti c’è stato l’ex presidente Barack Obama registrando 2.712.000 telespettatori con uno share del 10% nonostante la dura concorrenza della fiction di Rai Uno, Mina Settembre. Ieri, invece, il colosso dell’informatica Bill Gates ha tenuto incollati davanti alla TV altrettanti spettatori regalando ulteriore notorietà al programma Che tempo che fa.