Calciomercato Juventus, sfida con l’Inter per una stella del centrocampo

Calciomercato Juventus. Corsa a due per accaparrarsi un talento del centrocampo francese che entrambi stanno sondando da un po’

Classe ’91, francese con origini dal Mali è il centrocampista inamovibile del Chelsea da 5 anni. N’Golo Kanté è il valore aggiunto della manovra dei Blues, non un grande cecchino né tiratore, ma una grande pedina nella fase di costruzione offensiva ed allo stesso tempo un grande carisma ed una grande forza nella fase difensiva, nonostante sia alto soltanto 1,68m.

LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Juventus, un ex Milan per svoltare: l’affare per l’estate



Tuttavia, N’Golo Kanté non ha mai giocato in Italia: è nato nelle giovanili del Boulogne, una squadra della Ligue 1 ed ha proseguito con una squadra della Ligue 2, salvo poi trasferirsi in Premier League, al Leicester nel 2015 per 9 milioni. Soltanto un anno dopo, il Chelsea ha fiutato il colpo di mercato e l’ha pagato quasi 36 milioni facendo del centrocampista il perno centrale della squadra.

Calciomercato Juventus, l’interesse per Kanté e la corsa a due con l’Inter

Stando a quanto riportato da Tuttojuve.com i bianconeri sono alla ricerca del miglior colpo di mercato, senza spendere una fortuna, ma riuscendo a migliorare la propria rosa. A questo punto, vista l’indecisione dell’Inter con in panchina Antonio Conte – già allenatore di Kanté – la Juventus sta sondando il terreno per il centrocampista classe ’91. È certo che i bianconeri dovranno cambiare qualcosa nella propria rosa per poter tornare in vetta, attualmente occupata proprio dall’Inter e dal Milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Calciomercato Juventus, super scambio con la Lazio per l’estate

Con il ritorno delle milanesi, che mancavano da troppo tempo alla Serie A, la Juventus sembra aver momentaneamente perso il proprio dominio ed a dimostrarlo, alla 23° giornata è la classifica aggiornata con la sola attesa di Juventus-Crotone.