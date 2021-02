L’Inter punta ad finanziare il mercato in entrata attraverso le cessioni dei giocatori reputati non giusti per la causa da mister Conte.

La compagine nerazzurra conquista Milano e la vetta della classifica a +4 dai rossoneri. Dall’alto la vista è migliore e perciò Antonio Conte sta già scartando i giocatori che sono reputati meno essenziali in rosa. Alcuni di questi sono proprio quelli che aveva richiesto a gran voce per effettuare il salto di qualità, ma il loro arrivo non è stato affatto positivo.

Le prestazioni dei giocatori finiti sul mercato, arrivati con tanto entusiasmo, sono state altalenanti e perciò, anche a causa della mancanza di fondi per finanziare il prossimo mercato, sono finiti sul piede d’addio.

Calciomercato Inter, in cinque verso l’addio: cessioni dolorose

Aleksander Kolarov, Stefano Sensi, Ashley Young, Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Questi sono i giocatori che sono stati bocciati dal tecnico nerazzurro. Oltre che a non rientrare più nel progetto, i loro contratti pesano molto sul monte ingaggi e la società ha posto come priorità la loro cessione.

Il loro addio porterebbe ossigeno nelle casse nerazzurre. Tra plusvalenze e risparmio degli ingaggi si potrebbe arrivare a ricavare 47,5 milioni, un tesoretto che potrebbe essere reinvestito sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa dell’Inter.