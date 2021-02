Calciomercato Inter, si pensa al prossimo anno: 130 milioni di euro pronti

Calciomercato Inter, la dirigenza pensa già al prossimo anno e a blindare i big. Pronti 130 milioni di euro per i rinnovi

L’Inter è al settimo cielo. La vittoria di ieri nel “Derby dei derby” ha di fatto consegnato ai nerazzurri il titolo di super favorita per la conquista finale dello Scudetto. I 4 punti di vantaggio conquistati sul Milan non sono ancora una distanza insormontabile, ma è chiaro che la squadra di Conte ha dato prova di avere la rosa più attrezzata per la volata finale.

Così forte che difficilmente la dirigenza cambierà qualcosa il prossimo anno. Le difficoltà societarie obbligano a spese moderate e mirate, per non peggiorare ulteriormente una situazione di bilancio già parecchio deficitaria. Marotta avrà comunque a disposizione un budget vicino ai 130 milioni di euro, pensato proprio per i rinnovi di cinque stelle.

Calciomercato Inter, si pensa ai rinnovi di cinque giocatori

Bastoni, De Vrij, Barella, Lautaro Martinez e Perisic: sono queste le cinque stelle che l’Inter vuole blindare il prima possibile. Tra i giocatori più importanti dell’intero scacchiere tattico a disposizione del tecnico Antonio Conte, saranno imprescindibili anche per gli anni a venire. Con un calciomercato bloccato a causa delle difficoltà societarie, l’obiettivo è quantomeno quello di non toccare una rosa che tanto bene sta facendo nelle ultime settimane.

Per Bastoni, l’idea è quella di offrire un prolungamento fino a giugno 2025 con un adeguamento dell’ingaggio a 2,5 milioni di euro. Discorso simile per De Vrij: anche per lui, rinnovo fino al 2025 a 5 milioni di euro.

Tra i più corteggiati, poi, c’è sicuramente Barella. Il forte centrocampista italiano è uno dei prezzi pregiati: 5 milioni fino al 2025 la proposta. Lautaro Martinez ha invece già una base di accordo, sulla base di 5 milioni coi bonus fino al 2024. Infine Perisic, vera e propria sorpresa – insieme ad Eriksen – delle ultime settimane. Si sta provando a trovare un accordo sulla base di un prolungamento fino al 2023 con stipendio di 5,5 milioni di euro spalmati.