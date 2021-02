Questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip. Secondo le anticipazioni saranno molteplici gli argomenti di cui si parlerà.

Questa sera, lunedì 22 febbraio, su Canale 5 andrà in onda la quarantaduesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Manca poco alla finalissima e oggi il pubblico deciderà chi sarà il quarto concorrente che seguirà Pierpaolo Petrelli, Dayane Mello e Tommaso Zorzi.

Secondo l’anticipazione diffusa dal programma, questa sera i tre finalisti – Pierpaolo Petrelli, Dayane Mello e Tommaso Zorzi – saranno chiamati a fare una scelta difficile. Di cosa si tratta esattamente non lo sappiamo, però la suspance lascia presagire qualche colpo di scena.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Giulia De Lellis, annuncio straordinario: sarà la sua prima volta – FOTO

Anticipazioni GF Vip, passione sotto le lenzuola: scelta difficilissima

Samantha De Grenet, Andrea Zenga e Stefania Orlando sono al televoto e uno di loro, purtroppo, dopo essere giunto a un passo dalla finale dovrà dire addio alla possibilità di vittoria. Che la decisione rimandata ai tre finalisti abbia a che fare con loro? Come già detto in precedenza non lo sappiamo e questa non è altro che una nostra supposizione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Alessia Marcuzzi, che sorpresa: arriva un’indiscrezione bomba

Oltre al televoto, ampio spazio verrà dedicato alla nuova coppia del GF Vip: Rosalinda e Andrea. La storia tra i due procede a gonfie vele e non so nascondono più, anzi. Nelle ultime ore, come si evince da alcune clip i due sono stati particolarmente vicini sotto le lenzuola. Alfonso Signorini non si lascerà sfuggire quest’occasione per saperne di più su quanto accaduto tra il caldo delle lenzuola.